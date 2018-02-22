На Донетчине мужчина замаскировал взрывчатку под хлеб (Фото). Новости

На вокзале Бахмута (Донецкая обл.) полицейские задержали мужчину со взрывчаткой. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Как рассказали в пресс-службе, 33-летний пассажир замаскировал взрывчатку под хлеб и хотел вывезти ее в Харьков. Во время стандартной проверки полицейские его изъяли. Взрывчатка – пластид, весом около 1 кг.

По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, – до 7 лет лишения свободы.

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