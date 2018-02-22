На Донетчине мужчина замаскировал взрывчатку под хлеб (Фото). Новости

На вокзале Бахмута (Донецкая обл.) полицейские задержали мужчину со взрывчаткой. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.
Как рассказали в пресс-службе, 33-летний пассажир замаскировал взрывчатку под хлеб и хотел вывезти ее в Харьков. Во время стандартной проверки полицейские его изъяли. Взрывчатка – пластид, весом около 1 кг.
По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, – до 7 лет лишения свободы.
Читайте также:
- В Мариуполе коммунальщики нашли гранату (Фото)
- В Мариуполе на блокпосту у водителя автомобиля нашли гранату
- На Луганщине у водителя такси нашли гранату (Фото)
- На Донетчине в схроне с оружием скрывался дезертир (Фото)
- Закопал во дворе: Житель Донетчины хранил гранаты для рыбалки (Фото)
- На Донетчине мужчина хранил дома гранаты (Фото)
- Житель Донетчины хранил гранату с запалом как сувенир
- По инструкции из интернета: На Донетчине подросток остался без пальцев от взрыва вещества (Фото)
- В Покровске при взрыве гранаты погиб мужчина (Фото)
- Для растопки печи: На Донетчине у пассажира автобуса нашли порох
Комментарии