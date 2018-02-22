Я с Куртом это обсуждал: Климкин о возвращении Донбасса и миротворцах. Новости

Возможность реинтеграции Донбасса рассматривается сейчас только в контексте ввода миротворческой миссии ООН, в вопросе которой есть консенсус с рядом международных партнеров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 февраля, в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Сначала реальная безопасность, которая нам нужна сейчас, чтобы прекратить гибель людей, прекратить гуманитарную и экологическую катастрофу, потом навести порядок на оккупированном Донбассе, и третье – найти какую-то логику, когда Донбасс начнет возвращаться», – говорит он.

По его словам, проводить выборы на Донбассе можно будет только после того, как миротворческая миссия ООН выполнит первые два этапа по безопасности территории и ОБСЕ с правозащитными организациями подтвердят возможность проведения избирательного процесса.

«Я в одном из твиттов пошутил, что это будет евроинтеграция. У меня спрашивают: "А что это значит?" Вот именно это и значит. И в этом у нас есть общая позиция, я с Куртом [Волкером] это обсуждал в Мюнхене», – заявил Климкин.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины назвал два условия для ввода миротворцев на Донбасс, без которых никакого прогресса не будет. Он также считает, что по итогам проведенных встреч в ходе Мюнхенской конференции по безопасности есть прогресс в переговорах в введении миротворческой миссии на Донбасс, поскольку ранее многие вещи серьезно не обсуждались.

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