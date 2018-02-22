В компании Vodafonе объяснили, почему пропала связь в Луганске. Новости

Связь Vodafonе (МТС) в неподконтрольном Луганске пропала из-за обрыва волоконно-оптической линии. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба компании Vodafonе.

«22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области», – говорится в официальном сообщении.

Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» сотрудник Vodafonе, «на данный момент произошел обрыв оптоволокна на неподконтрольной территории Украины». Заявка, по словам представителя мобильного оператора, передана специалистам. Также он сообщил, что «сроки восстановления уточняются». Информации о том, какие города остались без связи в результате аварии, пока что нет:

Ранее сообщалось, что в неподконтрольных Луганске и Алчевске снова пропала мобильная связь украинского мобильного оператора Vodafone.

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