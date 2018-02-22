Миротворцы на Донбассе должны быть не из стран «Ташкентского договора», – Парубий. Новости

Процесс переговоров по миротворческой миссии ООН на Донбассе продолжается, и Украина будет настаивать на том, чтобы в международном контингенте не принимали участие страны «Ташкентского договора» (ОДКБ)*. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 февраля, в ходе брифинга заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

«Известно, что Россия ставит вопрос о том, что среди миротворцев не может быть стран-членов НАТО. Я считаю, что также среди миротворцев, если не будет представителей стран НАТО, не может быть стран-членов ОДКБ», – сказал он.

По его словам, переговоры о миротворческой миссии ООН все еще в процессе, как и вопросы участия в международном контингенте стран НАТО и стран «Ташкентского договора». «Эта структура [ОДКБ], где лидерство фактически занимает Россия, может сыграть деструктивную роль, и я считаю, что в этих переговорах будет правильно, если украинская сторона будет иметь позицию относительно неучастия стран ОДКБ, также, как Россия настаивает на неучастии стран-членов НАТО», – заявил Парубий.

Как сообщалось ранее, по словам замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, Беларусь заявляет, что готова отправить своих миротворцев на Донбасс, но сделать этого она не может, так как входит в число стран «Ташкентского договора» (ОДКБ).

*Сокращения: Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, «Ташкентский договор») – региональная международная организация, задачей которой является защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. В состав входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

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