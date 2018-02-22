Большинство украинцев выступают за изменения в стране, – опрос. Новости

Большинство украинцев считают, что стране нужны радикальные изменения. Об этом свидетельствуют данные опроса «Украина: настроения и ожидания», проведенного социологической группой «Рейтинг».

Так, по данным опроса, 59% украинцев считают, что стране нужны радикальные изменения. При этом 15% респондентов выступили за то, чтобы все осталось так, как сейчас, лишь бы не хуже, столько же – за возвращение того, как было раньше. Больше всего тех, кто выступает за возвращение в «прошлые времена» – среди жителей подконтрольной украинским властям части Донбасса, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской областей.

«Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг, 59% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения, 15% – за то, чтобы все осталось так, как сейчас, лишь бы не хуже, столько же – за возвращение того, как было раньше. Больше всего тех, кто выступает за радикальные изменения среди жителей Галичины. Тех, кто за возвращение в прошлые времена – среди жителей неоккупированного Донбасса, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской областей. В то же время, даже здесь ожидания радикальных изменений значительно преобладают над другими настроениями», – констатируют авторы отчета.

Инфографика: социологическая группа «Рейтинг»

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. Его участниками стали 30 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет. В каждой области методом формализованного личного интервью было опрошено 1200 человек. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 0,6% для Украины и не более 2,8% для конкретной области.

Как сообщалось ранее, наиболее важной проблемой для страны украинцы считают военный конфликт на Донбассе.