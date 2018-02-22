На Донетчине выбрали инвестиционные проекты: Сумма – почти 830 млн грн. Новости

На Донетчине представили 215 проектов, которые могут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2018 году. Из них коллегиально были определены 86 приоритетных на сумму почти 830 млн грн. При этом некоторые громады Донетчины проекты не подавали. Об этом сегодня, 22 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, в дальнейшем проекты будут оценены региональной комиссией и переданы на утверждение Кабмина.

Жебривский отметил, что некоторые громады Донетчины на этом этапе не подали ни одного проекта – это администрации Авдеевки, Угледара, Мирнограда, Добропольского и Славянского района, Северской и Шаховской объединенных территориальных громад. «Дал задание всем руководителям на местах готовить новые проекты на финансирование ГФРР в следующем, 2019 году. Прием документов начнется уже в мае этого года», – написал губернатор.

Напомним, Жебривский рассказал о ходе отбора инвестиционных проектов на Донетчине.

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