Ситуация в пунктах пропуска днем 22 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 22 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- «Свет»: «13:55. Людей в Артемовск (Бахмут, – ред.) много. Машин – сколько отъезжает, столько и подъезжает. До второго поворота. Это на 13:30».
КПВВ «Марьинка»:
- Наталия: «11:14. Донецк – Курахово на украинском БП машин мало. На 11:00 по Украине. Пеших очень много».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Геннадий: «12:17. В Еленовке в Волноваху 175 машин и 30 льготы. В Донецк конца очереди не видно, льготы тоже больше 20 точно»;
- Светлана: «12:21. В Еленовке в Донецк очередь до сигаретного ларька»;
- Геннадий: «13:47. Еленовка – до изгиба».
КПВВ «Гнутово»:
- Наталья: «11:24. В Октябре очередь заканчивается на мосту, льготки 5 машин. В Пищевике основная до ежей, льготка за автобусами. Сейчас. В Мариуполь».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
- в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
- в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 30 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;
- в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали свыше 40 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
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