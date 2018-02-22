Ситуация в пунктах пропуска днем 22 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Свет»: «13:55. Людей в Артемовск (Бахмут, – ред.) много. Машин – сколько отъезжает, столько и подъезжает. До второго поворота. Это на 13:30».

КПВВ «Марьинка»:

Наталия: «11:14. Донецк – Курахово на украинском БП машин мало. На 11:00 по Украине. Пеших очень много».

КПВВ «Новотроицкое»:

Геннадий: «12:17. В Еленовке в Волноваху 175 машин и 30 льготы. В Донецк конца очереди не видно, льготы тоже больше 20 точно»;

Светлана: «12:21. В Еленовке в Донецк очередь до сигаретного ларька»;

Геннадий: «13:47. Еленовка – до изгиба».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «11:24. В Октябре очередь заканчивается на мосту, льготки 5 машин. В Пищевике основная до ежей, льготка за автобусами. Сейчас. В Мариуполь».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;

в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 30 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали свыше 40 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.

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