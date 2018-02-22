Пожар в квартире: В Мариуполе пострадали взрослые и 8-месячный малыш (Фото). Новости

Сегодня, 22 февраля, в Мариуполе (Донецкая обл.) в результате пожара в квартире пострадали 4 взрослых и 8-месячный малыш. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Так, сообщение о пожаре на ул. Гонды поступило в 3:09. Горела трехкомнатная квартира на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома. Наблюдалось плотное задымление.
«Во время проведения разведки на лестничной клетке между 2 и 3 этажами пожарные обнаружили без сознания мужчину 1920 года рождения. Спасатели вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Также с помощью автолестницы с балкона квартиры на 4 этаже были спасены женщина 1995 года рождения и ребенок 2017 рождения. С балкона квартиры на 3 этаже пожарные спасли мужчину 1946 года», – говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Жильцы квартиры, где произошел пожар, не пострадали. Отравились продуктами возгорания их соседи. В терапевтическое отделение областной больницы были госпитализированы 5 человек.
Как сообщалось ранее, количество жертв от пожаров в Донецкой области пугает даже самых опытных пожарных.
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