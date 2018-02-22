Миротворцы на Донбассе должны отражать позицию ООН, – военный эксперт. Новости

Миротворческая миссия на Донбассе должна представлять позицию ООН, а не какую-либо из сторон, в частности США или России, поэтому из состава международного контингента необходимо исключить не только страны «Ташкентского договора» (ОДКБ)* и НАТО. Об этом сегодня, 22 февраля, в эфире телеканала «NewsOne» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Если международная миссия вводится, она должна состоять из стран, не заинтересованных ни в одной стороне конфликта. Тут надо не только ОДКБ исключить», – говорит он.

«Тут надо исключить страны Таможенного союза, страны Евразийского экономического союза и страны СНГ. Тогда мы можем действительно говорить о нейтральной, незаинтересованной миссии, которая будет представлять позицию ООН, а не какую-либо из позиций сторон», – считает Жданов.

Как сообщалось ранее, процесс переговоров по миротворческой миссии ООН на Донбассе продолжается, и Украина будет настаивать на том, чтобы в международном контингенте не принимали участие страны «Ташкентского договора».

*Сокращения: Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, «Ташкентский договор») – региональная международная организация, задачей которой является защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. В состав входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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