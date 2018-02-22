В Станице Луганской снова ночевали сотни человек, не успевших пересечь КПВВ (Фото, видео). Новости

Второй день подряд в Станице Луганской (Луганская обл.) ночевали люди, которые не успели пересечь линию разграничения после закрытия контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Так, вчера, 21 февраля, почти 250 человек были размещены в здании районного дома культуры. «Для людей была развернута полевая кухня и их обеспечили горячей пищей и чаем. Также было обеспечено дежурство медицинских работников», – говорится в сообщении.

В общественной организации «Донбасс-SOS» рассказали, что причина – большие очереди. «Очевидцы сообщали, что очередь мешала проезду транспорта. В Госпогранслужбе Украины отметили, что за сутки 21 февраля КПВВ "Станица Луганская" пересекли 9 тысяч 85 человек», – отметили общественники.

Напомним, 20 февраля на ночь были размещены 300 человек.

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