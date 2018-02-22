На Луганщине работает бюджетный отель для переселенцев (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) первый и единственный современный хостел в городе открыла местная жительница Евдокия Милашова. На это ее подтолкнула ситуация с переселенцами.

Еще в 90-х годах женщина выкупила помещение в заброшенном общежитии, а с началом АТО решила открыть там бюджетную мини-гостиницу (хостел). «Идея появилась, когда в город приехали первые переселенцы в 2014 году. Моя дочь селила к себе коллег из Луганска. Места не хватало, а у нас помещение пустовало. Зять поменял окна, но достаточно денег на ремонт не было», – рассказала Евдокия.

Начать свое дело женщина смогла с помощью бизнес-гранта от Программы развития ООН в Украине (ПРООН). Она получила 200 тыс. грн на технику, мебель, постель и матрасы. Из собственных средств дополнительно потратили 250 тыс. грн на ремонт комнат и крыши.

Хостел открыли в феврале 2017 года. Сейчас официально трудоустроены четыре рабочих на минимальную зарплату, один из которых – переселенец из Донецка. «Больше всего гостей в будни, когда в город приезжают переселенцы, студенты и их родственники, люди в командировку. В городе есть два конкурента: местные бабушки, которые сдают раскладушки у себя дома и отель "Советский", что стоит дороже и с худшими условиями. Но на данный момент заполняемость полная», – поделилась Евдокия.

В мини-гостинице оборудовано 6 номеров (всего на 30 человек), кухня; большая гостиная; 2 санузла, 2 душевые; хозяйственный блок со стиральными машинами, зона отдыха.

В планах у Евдокии организовать приготовление завтраков для гостей хостела.

Напомним, первый и единственный в Мариуполе (Донецкая обл.) хостел открыл переселенец из временно неподконтрольной украинской власти Саханки (Новоазовский р-н) Николай Петаев. Почти год потребовался переселенцу, чтобы открыть его и принять первого постояльца. Теперь к нему едут не только те, кому нужен бюджетный ночлег, но и иностранцы, решившие увидеть своими глазами, как живет прифронтовой город.

Источники: «Gazeta.ua», Спецпроект «Большие истории малого бизнеса»

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