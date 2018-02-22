На окраине Мариуполя убрали блокпост (Фото). Новости

На въезде в поселок Сартана (Мариуполь, Донецкая обл.) демонтировали бывший блокпост. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Жители поселка собрали более 100 подписей, чтобы убрать оставшуюся конструкцию с дороги, обращались к депутатам поссовета и городского совета. Обеспокоенность людей вызывал тот факт, что стоящая на дороге конструкция представляла опасность для автомобилистов. В конце прошлого года здесь даже была авария с пострадавшими.

«Разрешение на снос оставшегося от блокпоста инженерного сооружения добивалась и поселковая и городская власть. И как только оно было получено, коммунальная техника приступила к демонтажу данного сооружения», – сказал депутат Мариупольского горсовета Кирилл Папакица.

Поселковый голова Сартаны Александр Куркчи добавляет, что не раз, в виду автомобильных пробок, возникающих при проезде на этом участке, к жителям Сартаны и Талаковки опаздывала скорая помощь. «Сегодня мы обезопасили проезд из Мариуполя в Сартану для людей», – отметил он.

Напомним, инженерное сооружение находится на третьей линии обороны на участке дороги Сартана – Мариуполь. Это уже не действующий объект охраны, а лишь его части, которые остались.

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