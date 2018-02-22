«Укрзализныця» планирует продавать билеты по «листу ожидания». Новости

ПАО «Укрзализныця» в 2018 году при продаже билетов на поезд планирует запустить так называемый «лист ожидания». Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления общества Евгений Кравцов в интервью «Громадському».

Если билета на нужное направление нет, пассажир сможет заполнить заявку, и как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.

По словам Кравцова, всегда есть определенное количество резервных билетов. «Это государственная, военная бронь. Еще часть возвращает уже купленные билеты – таких до 10%. Самый правильный способ продать такие билеты – через waiting list. Когда человек регистрируется, запрашивает направление и когда билеты появляются – имеет право их выкупить», – сказал и.о. председателя правления «Укрзализныци».

Кравцов пояснил, что такая система работает подобно Telegram-ботов, которые ищут свободные билеты. И сейчас ведется работа, чтобы реализовать этот проект на сайте «Укрзализныци».

Напомним, в ПАО «Укрзализныця» до конца этого года планируют дважды повысить стоимость билетов на пассажирские перевозки – на 10-12%.

Как сообщалось ранее, недавно «Укрзализныця» ввела новую удобную услугу – поиск билетов с пересадкой.

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