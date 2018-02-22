«Укрзализныця» планирует продавать билеты по «листу ожидания». Новости

ПАО «Укрзализныця» в 2018 году при продаже билетов на поезд планирует запустить так называемый «лист ожидания». Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления общества Евгений Кравцов в интервью «Громадському».
Если билета на нужное направление нет, пассажир сможет заполнить заявку, и как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.
По словам Кравцова, всегда есть определенное количество резервных билетов. «Это государственная, военная бронь. Еще часть возвращает уже купленные билеты – таких до 10%. Самый правильный способ продать такие билеты – через waiting list. Когда человек регистрируется, запрашивает направление и когда билеты появляются – имеет право их выкупить», – сказал и.о. председателя правления «Укрзализныци».
Кравцов пояснил, что такая система работает подобно Telegram-ботов, которые ищут свободные билеты. И сейчас ведется работа, чтобы реализовать этот проект на сайте «Укрзализныци».
Напомним, в ПАО «Укрзализныця» до конца этого года планируют дважды повысить стоимость билетов на пассажирские перевозки – на 10-12%.
Как сообщалось ранее, недавно «Укрзализныця» ввела новую удобную услугу – поиск билетов с пересадкой.
Читайте также:
- «Укрзализныця»: Приостановлена продажа билетов на даты после 25 марта
- Когда и на сколько подорожают билеты на поезда «Укрзализныци»
- Стало известно, когда и где откроют международные ж/д кассы на Донбассе
- «Укрзализныця»: Билеты на международные поезда можно купить по безналичному расчету
- Пассажиры «Укрзализныци» могут выбрать маршрут с пересадками и купить билеты онлайн (Фото)
- «Укрзализныця» возобновила услугу возврата билетов через интернет
- «Укрзализныця»: Услуга Wi-fi в поездах может стать платной
- «Укрзализныця» в 2018 году планирует повысить стоимость билетов
- На праздничные дни 8 Марта «Укрзализныця» назначает дополнительные поезда
- Киев-Москва, Мариуполь-Львов: От самого прибыльного до самого убыточного поезда «Укрзализныци»
Комментарии