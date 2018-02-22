Переселенцы могут получить ваучеры на покупки в супермаркете. Дедлайн – 7 марта. Новости

Более тысячи семей переселенцев, проживающих в Днепропетровской области, получат ваучеры на покупки в супермаркете. Такую помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предоставит Германия. Об этом во время пресс-конференции в Днепропетровской областной государственной администрации рассказал советник председателя ДнепрОГА Виталий Литвин, передает пресс-служба.

Проект «Благотворительная помощь внутренне перемещенным лицам и наиболее уязвимым семьям, пострадавшим в результате конфликта в Украине» реализует Украинский фонд «Благополучие детей».

Ваучеры будут предоставлять ежемесячно – в среднем 5 раз. Сумма – 700 грн на человека. Получить такую ​​помощь смогут семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации: малообеспеченные, многодетные, семьи, где есть лица с инвалидностью, тяжелобольные.

«Воспользоваться ваучером семьи-переселенцы смогут в одном из супермаркетов. Главное условие – нужно брать только товары первой необходимости. Под запретом – сигареты и алкоголь. Ежемесячно мы будем проверять – что покупают участники проекта. Если увидим, что деньги тратятся неэффективно, можем прийти в гости за разъяснениями», – сказала координатор программы поддержки ВПЛ Елена Шипиленко.

Только ваучерами проект не ограничивается. Переселенцам предлагают бесплатные онлайн курсы, консультации по трудоустройству, участие в социально-психологических группах поддержки.

Также заявки могут подавать переселенцы, проживающие в Харьковской области, а также в Мангушском и Никольском районах Донецкой области.

Чтобы присоединиться, нужно заполнить анкету, или позвонить на «горячую линию» +38 (050) 463 08 00. Она работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Регистрация открыта до 7 марта 2018 года.

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