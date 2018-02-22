ЕС разрабатывает программу поддержки переселенцев на 50 млн евро. Новости

Программа поддержки переселенцев на 50 млн евро разрабатывается представительством Европейского Союза в Украине. Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли (на фото) в ходе встречи с председателем Харьковского областного совета Сергеем Черновым, которая состоялась вчера, 21 февраля, в Харькове, передает пресс-служба Харьковского облсовета.

«Программа в размере 50 млн евро будет касаться внутренне перемещенных лиц или тех, кого коснулся вооруженный конфликт. Знаем, что на Харьковщине проживает большое количество переселенцев», – сказал он.

Председатель облсовета ознакомил Мингарелли с данным социологического опроса, проводившегося в прошлом году. «35% переселенцев сказали, что даже после завершения боевых действий домой они не вернутся. Для Харьковской области – это более 70 тыс. человек. И уже сегодня нужно думать о мерах, направленных на создание для этих людей жилищных условий, рабочих мест и качественных услуг. К сожалению, не принята до сих пор государственная программа поддержки переселенцев. Ведь это на самом деле проблема не отдельных регионов, а всего государства. И решать ее придется десятилетиями», – сказал Чернов.

«Сейчас создается программа помощи в сфере профтехобразования. Ее цель – способствовать подготовке квалифицированных работников», – отметил, в контексте возможных направлений поддержки со стороны Евросоюза, Мингарелли.

Глава представительства ЕС в Украине также считает перспективным сотрудничество в области культуры. «На различные проекты, касающиеся развития культуры в Украине, в этом году у нас предусмотрено около 1 млн евро. В 2019 году надеемся мобилизовать для этого 2,5 млн евро. Речь идет о сотрудничестве в широком смысле и к нему могут быть причастны художники, фотографы, дизайнеры одежды, то есть все, кто положительно влияют на имидж региона и могут его улучшить», – рассказал Мингарелли.

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