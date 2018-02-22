СБУ обнаружила на Донетчине два тайника с большим количеством боеприпасов (Фото). Новости

В районе проведения антитеррористической операции в Донецкой области сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил обнаружили два тайника с большим количеством боеприпасов. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в заброшенном доме в одном из сел Ясиноватского района сотрудники спецслужбы обнаружили тайник с военными средствами поражения. Правоохранители изъяли из него, в частности, более 160 мин различной модификации, девять дальнобойных зарядов и почти 60 тротиловых шашек.

Вблизи Авдеевки оперативники СБУ обнаружили в поле на прежних позициях незаконных вооруженных формирований 69 артиллерийских выстрелов.

«Полученные средства поражения переданы военным специалистам. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к организации тайников», – отметили в пресс-центре.

Фото: пресс-центр СБУ