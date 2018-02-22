Кандидат в президенты России считает, что российские военные должны уйти из Донбасса . Новости

Россия несет ответственность за ситуацию на Донбассе. Об этом заявил кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, пишет «Сегодня.ua».

«Россия несет колоссальную ответственность за то, что там происходит», – заявил Явлинский.

Он подчеркнул, что возобновление мира – один из ключевых пунктов его политики как кандидата в президенты России.

Явлинский считает первостепенной потребность вывести все подразделения российских вооруженных сил из Донбасса, немедленно прекратить военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Украины. Следом за этим необходимо способствовать международным миротворческим силам в части обеспечения безопасности населения Донбасса.

Также одним из условий Явлинский назвал «немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в российских государственных СМИ».

После того же как будут созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности и нормальной жизни населения, вся территория Донбасса будет передана под полный контроль Украины.