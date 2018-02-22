«Vodafone-Украина» обратится в ОБСЕ по поводу проблем со связью в «ЛНР». Новости

«Vodafone-Украина» планирует обратиться в ОБСЕ для получения информации о причинах обрыва волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе «Vodafone-Украина», пишет « Интерфакс – Украина ».

Ранее сообщалось, что связь Vodafonе (МТС) в неподконтрольном Луганске пропала из-за обрыва волоконно-оптической линии.

Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» сотрудник Vodafonе, заявка передана специалистам. Также он сообщил, что «сроки восстановления уточняются». Информации о том, какие города остались без связи в результате аварии, пока что нет.

Напомним, что в неподконтрольных Луганске и Алчевске снова пропала мобильная связь украинского мобильного оператора Vodafone.

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