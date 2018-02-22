Смена вывески: Военный эксперт об окончании АТО. Новости

С формированием Объединенного оперативного штаба по Донбассу для украинских военных практически ничего, кроме структуры управления не изменится. Об этом сегодня, 22 февраля, в эфире телеканала «NewsOne» заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Для военнослужащих не меняется ничего – просто смена вывески, тем более что никакой операции, согласно закону, там проводиться не будет. Там будут проводиться некие действия, так трактуется закон», – говорит он.

«Меняется только система управления и система контроля над потоками, в том числе и контрабандными, финансовыми и управленческими в зоне антитеррористической операции или, как она сейчас называется, в "зоне особых действий Вооруженных Сил", поэтому фактически ничего не поменяется», – продолжил Жданов.

Военный эксперт считает, что подходящей кандидатурой для руководителя Объединенного оперативного штаба по Донбассу должен стать компетентный представитель Генштаба ВСУ. «Должен быть человек, который имеет полномочия принятия решения, как в плане военных вопросов, так и организационных, и прямой выход на президента страны».

Как сообщалось ранее, Олег Жданов считает, что объединенный штаб по Донбассу в рамках изменения формата антитеррористической операции может быть сформирован в кратчайшие сроки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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