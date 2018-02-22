Губернатор Донетчины вручил государственные награды (Фото). Новости

На коллегии областной администрации в Святогорске (Донецкая обл.) председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский вручил государственные награды, присвоенные указами президента Украины Петра Порошенко. Об этом сегодня, 22 февраля, на своей странице в Facebook сообщил сам Павел Жебривский.

Звание «Заслуженный энергетик Украины» получил заместитель начальника цеха обособленного подразделения «Кураховская тепловая электрическая станция» общества «ДТЭК Востокэнерго» Виктор Дуков, звание «Заслуженный художник Украины» – художник-живописец Евгений Скорлупин.

Кроме того, орденом «За заслуги» III степени награжден судья апелляционного суда Донецкой области в отставке Николай Мишин; а медалью «За труд и доблесть» – буровой мастер геологоразведочной буровой партии Государственного регионального геологического предприятия «Донецкгеология» Василий Головня.

Звание «Мать-героиня» было присвоено Светлане Куценко (Краматорск, мать 5-х детей), Елене Лиженко (Дружковка, мать 5-х детей), Ольге Мирошниченко (Дружковка, мать 7-х детей), Алле Мороз (Дружковка, мать 6-х детей ) и Ирине Рыбалко (Краматорск, мать 5-х детей).

Фото: Facebook Павел Жебривский

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