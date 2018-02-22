В «ДНР» возле Макеевского моря произошло сразу два ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольной Макеевке утром 21 февраля в Горняцком районе города на проспекте Генерала Данилова произошло 2 ДТП с участием 3-х автомобилей. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Водитель автомобиля ЗАЗ Vida в районе кафе "Казантип" не справился с управлением, выехал на правую обочину и совершил наезд на дерево. Спустя несколько минут водитель Daewoo Sens совершил наезд на автомобиль Toyota Camry, водитель которого остановился для оказания помощи водителю ЗАЗа», – говорится в сообщении.

В «полиции» добавили, что в результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пассажиры и водители не пострадали.

Ранее об этой аварии стало известно от очевидцев.

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