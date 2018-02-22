В Киеве открылась Х Международная конференция благотворителей. Новости

Сегодня, 22 февраля, стартовала Международная конференция Украинского форума благотворителей, которая проводится 10-й раз. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Отмечается, что участники конференции рассмотрят и проанализируют степень влияния благотворительных организаций на реформы в Украине. Также обсудят и разработают меры, необходимые для развития нашей страны.

Конференция традиционно объединяет самых успешных экспертов и практиков филантропии из разных стран мира. Среди участников нынешнего года – представители Программы развития ООН, Международного Красного Креста, крупнейших зарубежных и украинских благотворительных организаций.

«Сегодня государство находится в том состоянии, когда ему нужна помощь. И благотворительные организации взяли на себя миссию – помогать нуждающимся решать острые вопросы и проблемы людей. Одна из самых серьезных проблем – это угроза гуманитарной катастрофы на востоке Украины. По данным ООН, более миллиона людей на Донбассе сегодня недоедают, более 3,5 млн нуждаются в помощи. Чтобы избежать катастрофы, Фонд Рината Ахметова создал Гуманитарный штаб, который 3,5 года спасает жителей Донбасса. 80% помощи, которую они получают, это помощь Гуманитарного штаба. Выработан системный подход, накоплен уникальный опыт, которым мы готовы делиться. Для более эффективного решения острых социальных проблем в Украине необходимо объединять усилия, анализировать и использовать опыт общественных организаций и государственных структур, частных и международных инициатив», – отметил во время выступления на конференции Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова.

Помимо перспектив сотрудничества между секторами, будет обсуждаться и вопрос об участии благотворительных организаций в реформировании здравоохранения. Также ключевыми темами конференции станут вопросы использования IT-технологий во благо общества и развитие социального предпринимательства в Украине.