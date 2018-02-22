На повышенные пенсии военным надо 7 млрд грн, и они есть, – Гройсман. Новости

Повышение пенсий военнослужащим, согласно решению правительства, состоится для 498 тыс. человек. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

По словам главы правительства, объем финансирования, который потребуется для реализации инициативы, составит около 7 млрд грн, и средства есть. «Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели оно будет доведено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии», – сказал глава правительства.

В сообщении уточняется со ссылкой на слова главы правительства, что повышение пенсий военнослужащим должно быть необратимым и в дальнейшем закреплено законом, который также разработан Кабинетом министров и является предметом обсуждения со всеми заинтересованными лицами. Законопроект позволит обеспечить социальную защищенность сотрудников, которые сегодня защищают Украину.

Напомним, что ранее на заседании правительства Гройсман заявил о том, что с 1 января 2018 года военным пенсионерам сделают перерасчет пенсий без внесения изменений в закон, который все еще находится на стадии обсуждения в силовых ведомствах и по которому все еще продолжается дискуссия.