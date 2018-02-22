На КПВВ «Станица Луганская» скопились огромные очереди (Фото). Новости

Сегодня, 22 февраля, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» скопилась очередь около 800 человек. Все они идут с временно неподконтрольной украинской власти территории. Об этом рассказала начальник пресс-службы Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко.

«Сейчас мы открыли все рабочие места, чтобы максимально быстро оформить всех желающих. Также мы увеличили количество пограничных нарядов», – сообщила она.

Пограничники предполагают, что люди идут на подконтрольную украинскому правительству территорию для получения пенсии.

Как сообщалось ранее, вчера, 21 февраля, второй день подряд люди не успели пересечь КПВВ «Станица Луганская» до закрытия пункта пропуска. Почти 250 человек были размещены в здании районного дома культуры, где была развернута полевая кухня, обеспечено дежурство медицинских работников. Напомним, 20 февраля на ночь были размещены 300 человек.

Источник: UA:Донбасс

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