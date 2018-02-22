Сотни людей мерзнут в очередях на КПВВ «Майорск», – общественники (Фото). Новости

Сегодня, 22 февраля, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» (Донецкая обл.) наблюдаются огромные очереди. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

«Они вызваны тем, что полиция проводит операцию по выявлению нелегальных перевозчиков и не пропускает транспорт, который предоставляет услуги по перевозке пассажиров до КПВВ "Майорск"», – говорится в сообщении.

По данным общественников, транспорт перевозчиков полиция не пускает, а пассажирам предлагает или идти до КПВВ пешком и там становиться в очередь, или ехать в Бахмут, а уже оттуда двигаться до КПВВ «Майорск» на автобусе.

«Люди вынуждены до самого КПВВ идти пешком, а это почти 2 км. Стоянку слева закрыли, а въезды засыпали камнями. У маршрутчиков с "нулевого" блокпоста лицензии просрочены, поэтому сейчас со стороны временно неподконтрольной украинкой власти территории в очереди на морозе стоит ориентировочно 400 человек», – рассказал сотрудник славянского офиса БФ «Право на защиту» Виталий Кудринский.

Также, по словам Кудринского, с обеих сторон линии соприкосновения образовалась очередь из легковых автомобилей. До 8:00 утра не пропускали даже местных жителей. Позже начали пропускать автомобили выборочно.

По словам общественников, сотрудники Госпогранслужбы Украины отказались им комментировать ситуацию.