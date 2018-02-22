Поезда «Киев-Мариуполь» будут курсировать быстрее, – Кравцов (График). Новости

С 25 марта поезда «Киев-Мариуполь» будут курсировать быстрее. Об этом сегодня, 22 февраля, на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления общества Евгений Кравцов.

«Развитие пассажирского сообщения с Мариуполем для нас остается одной из приоритетных задач. Есть уже и первые заметные результаты. В частности, поезд №84/83 Киев-Мариуполь нам удалось ускорить на час в обоих направлениях», – написал Кравцов.

Так, поезд будет отправляться из Киева в 16:26 (без изменений) и прибывать в Мариуполь в 10:14 (вместо 11:15). Обратно поезд будет отправляться в 18:47 (вместо 18:27) и прибывать в столицу в 12:33 (вместо 13:15).

Также ускорили поезд №104/103 Киев-Мариуполь. Он будет отправляться из Киева в 18:55 (без изменений) и прибывать в Мариуполь в 11:45 (вместо 12:05). Обратно поезд будет отправляться в 14:50 (вместо 13:45) и прибывать в Мариуполь в 7:18 (без изменений).

«Работаем и в дальнейшем над уменьшением времени следования поездов в Мариуполь. Также продолжается модернизация пассажирских вагонов, первые четыре из которых будут включены именно в состав поездов до Мариуполя – должны предложить нашим пассажирам не только удобный график движения, но и соответствующий сервис и качество вагонов», – отметил и.о. председателя правления.

Напомним, чтобы сократить время путешествия между Мариуполем и Киевом активисты запустили акцию «Поезд на Мариуполь».

Как сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, на его встрече с представителями «Укразилизныци» он получил подтверждение, что сокращение времени следования поезда Мариуполь-Киев на 4 часа – реально.

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