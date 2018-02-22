Преступления против человечности на Донбассе: у суда в Гааге достаточно доказательств. Новости

Международный Уголовный Суд (МУС) в Гааге получил достаточно информации о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе для открытия расследования. Такое мнение озвучила член правления Truth Hounds Светлана Валько во время презентации отчета, посвященного атаке на гражданское население на востоке Украины, передает «Укринформ».

«По нашему мнению, поскольку мы за последние три года собрали более тысячи свидетельств военных преступлений и преступлений против человечности, мы считаем, что уже давно есть повод открыть расследование. Мы, конечно, тоже очень разочарованы деятельностью МУС», – заявила она.

Валько также отметила, что в последнем отчете организация подготовила отдельным блоком случаи задокументированных трансграничных атак со стороны России. «У нас есть все основания верить, что атаки были осуществлены непосредственно с территории Российской Федерации», – сообщила она.

Речь идет о зафиксированных атаках с территории России в 2014 году на такие населенные пункты: Колесниковка, Камышное, Югановка, Меловое, Красная Таловка, Дмитровка и Победа.

Эксперт также отметила необходимость подачи всех возможных фактов о ситуации на Донбассе в офис прокурора МУС. «Любой гражданин Украины может подать индивидуальную коммуникацию о преступлении, в МУС все обращения принимают», – заявила она.