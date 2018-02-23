Учебники украинского языка в «ДНР»: Чему учат и что пропагандируют (Фото). Новости

В школах «ДНР», хоть и в сокращенном варианте и с минимумом учебных часов, но все еще преподают украинский язык. Для этих целей в «республике» выпустили свои учебники. Все они утверждены «приказом» «минобразования ДНР» № 823 от 11.08.2017.

При этом учебники, разработанные в 2016 году, подразумевают отдельное изучение языка и литературы. Среди них – «Українська мова» для 1(2) класса и 5 класса.

А разработки 2017 года уже объединяют язык и литературу: «Українська мова та літературне читання» для 2 класса, «Українська мова та література» для 6 класса и 10 класса.

Судя из аннотаций, все учебники пронизаны едиными целями:

формировать у учеников «основы гражданской идентичности, чувства гордости за свою родину, свой народ и его историю»;

«овладевать духовными ценностями и культурой многонационального народа Донецкой народной республики»;

воспитывать у детей любознательность, активность и заинтересованность в познании окружающего мира.

Пособия начинаются с обращения авторов к школьникам. На чем делается акцент:

1 класс: «Ти матимеш можливість більше дізнатися про наш рідний край – Донбас; відчути себе маленьким громадянином та патріотом своєї батьківщини»;

«Ти матимеш можливість більше дізнатися про наш рідний край – Донбас; відчути себе маленьким громадянином та патріотом своєї батьківщини»; 2 класс: «Ти будеш пізнавати наш рідний славний край – Донбас, щоб стати його справжнім громадянином»;

«Ти будеш пізнавати наш рідний славний край – Донбас, щоб стати його справжнім громадянином»; 5 класс: «Ви ознайомитеся з текстами, які мають виховне значення: учать любити свій рідний край, поважати членів родини, дослухатися до порад дорослих, пам’ятати своє коріння, традиції та звичаї, розуміти поняття "громадянськість", шанувати людей різних національностей»;

«Ви ознайомитеся з текстами, які мають виховне значення: учать любити свій рідний край, поважати членів родини, дослухатися до порад дорослих, пам’ятати своє коріння, традиції та звичаї, розуміти поняття "громадянськість", шанувати людей різних національностей»; 6 класс: «У ваших руках дивовижна книга. "Чим же вона дивовижна?" – спитаєте ви. У цьому посібнику вперше українська мова та література будуть вивчатися як один предмет»;

«У ваших руках дивовижна книга. "Чим же вона дивовижна?" – спитаєте ви. У цьому посібнику вперше українська мова та література будуть вивчатися як один предмет»; 10 класс: «Даний навчальний посібник суттєво відрізняється від попередніх. Він спрямований на надання можливості вам, учні, усвідомити мову та літературу як єдине ціле в історичному й сучасному контексті».

Кроме непосредственно изучения языка, основной лейтмотив – «патриотическое» воспитание с акцентом, что самое лучше место на планете – это Донбасс, именно здесь живут самые смелые и мужественные люди. Но примечательно, что чем старше класс, тем «республиканский» пресс меньше, его подменяют более завуалированные понятия – о региональном патриотизме, любви к своему городу и краю.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Наибольшее же «республиканское» давление оказывается на первоклашек. Именно в 1 классе на украинском языке вещают о флаге, гербе и прочих атрибутах «ДНР» с соответствующими итоговыми заданиями: «Які символи нашої республіки?», «Що означає чорний колір на прапорі ДНР?», «Які великі міста ДНР ти знаєш?», «Як зустрічають Новий рік у містах нашої республіки?».

«Фон прапору – це триколор. Чорний колір символізує родючу землю й вугілля Донбасу. Синій колір символізує дух народу, прагнення до миру й води Азовського моря. Червоний колір – це символ пролитої крові за довгоочікувану свободу жителів даного регіону», – говорится в учебнике для первоклассников.

При этом авторов абсолютно не смущает, почему черные «родюча земля й вугілля» находятся вверху флага, «в небе». Как учителя поясняют 6-ти и 7-леткам такое несоответствие – не понятно. Но судя из текста и последовательности слоев триколора, «народ ДНР» предстает некими жителями подземелья.

НЕ ДОНЕЦКОМ ЕДИНЫМ

Учебник для 2 класса менее пафосный по сравнению с предыдущим. Здесь даже сочетание «Донецька народна республіка» в обучающей части используется всего один раз. Далее идет просто – «республіка» без идентификации – «донецкая», «луганская» или какая еще.

И «герб ДНР» также представлен всего раз и то, на логотипе «Почты Донбасса»:

Основной же акцент для второклашек делается на словосочетании «наш край» и Донбассе, как уникальном регионе.

О «КОНСТИТУЦИИ» ВСПОМНИВ

В учебнике для 5 класса «Донецька народна республіка» употребляется всего два раза, и столько же слово «республіка».

Но, тем не менее, градус «патриотизма» здесь выше, нежели для второклассников. Так, на первых же страницах подчеркивается, то украинский наряду с русским является «государственным» языком в «ДНР»: «Нині українська мова разом із російською є державною мовою Донецької народної Республіки. Цей статус закріплено в 10 статті Конституції ДНР».

Тут же идет акцент на важности «патриотизма»:

Также школьникам продолжают рассказывать о просторах Донбасса, но уже идет детализация городов «ДНР» – мол, не Донецком единым:

«Велика і прекрасна наша Донеччина. Безмежні колосисті поля, вишневі та яблуневі сади, широкі степи, різнобарвні луки та затишні гаї, мальовничі села, великі міста. Живописні, неповторні краєвиди відкриваються з берегів ріки Кальміус»;

«Єнакієве – велике промислове місто» (Остап Вишня);

«Горлівка – музейне місто»;

«Із власними назвами пів- пишеться через дефіс: пів-Європи, пів-Горлівки»;

«Харцизський технікум оголошує набір студентів»;

«У Донецьку є чарівні своєю красою й привабливістю місця»;

«Зранку бульвар Пушкіна засипало снігом»;

«Від поданих складноскорочених слів доберіть сполучення слів, від яких вони утворилися, і запишіть їх: Донбас, Кузбас, стінгазета, філфак, ДонНУ, ДонНТУ».

Особое внимание уделяется профессии горняка. Шахтерская тема в учебнике для пятиклассников везде – и в стихах, и в иллюстрациях, и в упражнениях:

Особенно «порадовало» задание «Складіть діалог за схемою, використовуючи запропоновану ілюстрацію». А в качестве иллюстрации приводится детский рисунок о работе горняка… на копанке:

Какие диалоги об особенностях труда в копанках могут составить 11-летки, можно только догадываться.

С 5 класса опосредованно появляется военная тематика – в цитатах из произведений советских писателей о Второй мировой войне, иных материалах военной направленности, используемых в упражнениях:

«Может, шел в атаку? Может, лежал в обороне?» (Б.Горбатов);

«Командувач великого з’єднання кораблів; головний корабель, на якому перебуває командир ескадри»;

«Надійний захист, твердиня; укріплений пункт з постійним гарнізоном, озброєнням»;

«Людина, яка виявляє надзвичайну відвагу, хоробрість і самовідданість у бою чи праці».

Вот, например, такое творческое задание: составить словосочетания со словом «бити» (бить) в разных его значениях, среди которых «наносить кому-то удары» и «стрелять».

Тоже новый нюанс: в рамках лейтмотива «ничего нет лучше нашего края» затрагивается тема «возвращенцев»:

«Например, можно начать с того, что он вернулся из-за границы на родину» (Н.Крахмалева);

«І Хуха мріяла й удень, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутися до своєї батьківщини» (В. Королів-Старий).

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Наверное, самый толерантный – это учебник «Українська мова та література» для 6 класса. В его обучающей части вообще ни разу не используется ни «Донецька народна республіка», ни «республіка».

Максимум проявления «патриотизма» – это прививание любви к региону и городам, дается новая о них информация – как в географическом, историческом плане, так и об известных жителях. Примечательно, что в этом учебнике в качестве текстов для упражнений используются материалы даже из «Википедии»:

«Найбільш за все я люблю осінь у Донецьку. Надзвичайної краси Парк кованих фігур є головною прикрасою міста»;

«С..редній вік лісів Донецька налічує п’ятдесят п’ять–шістдесят років» (З Вікіпедії);

«Віктору Федоровичу Шаталову належить понад п’ятдесят друкованих праць з проблем інноваційних педагогічних технологій» (З Вікіпедії).

В учебнике для 6 класса в одном из упражнений впервые завуалировано упоминается вооруженный конфликт на Донбассе (отметим, что ни в одном из пособий, именно в учебной их части, нет прямого, открытого упоминания о данных событиях, как и нет упоминания местных «героев», «глав» и пр.):

Ну, и раз в 6 классе изучение языка объединили с литературой, посмотрим, какие произведения представлены в учебнике. А это всего шесть авторов:

Спиридон Черкасенко «Маленький горбань»;

Володимир Винниченко «Федько-халамидник»;

Емма Андієвська «Говорюща риба»;

Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки»;

Ярослав Стельмах «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера»;

Леонід Глібов «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл».

ВОЕНКОМАТ, ВОЕННОПЛЕННЫЕ, ВОЕННООБЯЗАННЫЕ...

Как ни странно, в основной части пособия для 10-классников также ни разу не упоминается ни «Донецька народна республіка», ни «республіка».

При этом учебник «Українська мова та література» для 10 класса отличается наибольшим проявлением военной тематики (хотя и здесь ее не так много). Такая лексика используется, начиная от изучения антонимов («війна – мир»), заканчивая специфическими терминами в упражнениях:

«(Воєнний, військовий) час порушив звичайний порядок життя у місті»;

«Він палко картає ворогів – явних і (секретних, потаємних)»;

«Запишіть слова правильно: військово/морський, військово/полонений, військово/зобов’язаний»;

Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені? – «військкомат, воєнкор, санінструктор...»;

«..загальновживану лексику, що часто вживається в суспільній сфері й набула такого контекстного значення: боротьба (сил), вогнище (війни)…».

Основы «патриотического» воспитания выражены как и в прежних учебниках – в любви к региону. Но в 10 классе он уже именуется в большей степени ни как Донбасс, а как «Донецкая область» (без деления на подконтрольную/неподконтрольную части). Для изучения языка используются развернутые тексты по краеведению, местной топонимике, экономике и географии Донецкой области.

В учебнике, в части литературы, представлены классические программные произведения, но семи авторов:

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»;

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;

Іван Франко. «Сікстинська мадонна», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?», «Легенда про вічне життя», «Мойсей», «Украдене щастя»;

Леся Українка «Лісова пісня»;

Михайло Коцюбинський. «Intermezzo», «Тіні забутих предків»;

Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля»;

Ольга Кобилянська «Земля»;

Борис Грінченко «Каторжна».

Таким образом, по крайней мере, в указанных пяти пособиях по украинскому языку в основной части учебного материала (если не учитывать отдельные «обязательные» разделы для первоклашек и ряд моментов в иных пособиях) авторы пытались избежать «сверхреспубликанскости», «сверхпатриотизма» и педалирования темы войны с традиционными элементами антиукраинской пропаганды. В качестве текстов для упражнений выбираются преимущественно цитаты украинских классиков разных эпох – Т. Шевченко, И. Франко, Л. Украинка, В.Сосюра, Ю.Рибчинський, М.Рильський, В.Симоненко и др., и даже Лина Костенко, а также менее известные широкой аудитории авторы, которые писали о Донбассе.

Но, правда, и полноценными учебниками эти книжки также трудно назвать с учетом их примитивизма – как в содержательном, образовательном, так и в оформительском плане.

Ирина Степанова, РПД «Донецкие новости»

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