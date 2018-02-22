Авто с номерами «ДНР»: на КПВВ в Украине незаконных мер по этому поводу нет (Видео). Новости

На КПВВ «Новотроицкое» по маршруту Донецк – Мариуполь прибыл гражданин Украины за рулем авто, в ходе осмотра которого совместной смотровой группой в составе пограничников и представителей ГФС в багажном отделении были обнаружены номерные знаки, выданные «ДНР», а также техпаспорт. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Валерия Карпуленко.

«Данный гражданин, как и граждане в предыдущих случаях, ответил в ходе беседы с оперативниками Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ, что такие действия совершил из-за давления представителей НВФ*. Напомним, предыдущей реакцией на наши сообщения о случаях с сокрытием в автомобилях гражданами номерных знаков так называемых "ЛДНР" при пересечении КПВВ, а также фейковых документов на авто, стала публикация в сепаратистских медиа ужасов о том, что за подобные "номера" и "документы" пограничники отбирают у граждан автомобили. То есть "журналисты" этих "медиа" почему-то решили, что на территории Украины, свободной от оккупации, происходит такое же беззаконие, как и на временно оккупированной», – констатирует Карпуленко.

Она акцентирует внимание, что информация о возбуждении уголовных дел против таких граждан Украины является такой же фейковой, как и документы, выданные «ЛДНР». «Конечно, эти граждане привлекают внимание пограничников и вызывают дополнительные вопросы у представителей других силовых ведомств (видимо, не надо объяснять, почему) - впрочем, если не установлена ​​причастность гражданина к НВФ, то и тюремным сроком наличие у него принадлежащих к так называемым "ЛДНР" атрибутов не закончится. Данные случаи на КПВВ имеют множество аспектов, но запугивать граждан и отбирать у них имущество – прерогатива индивидуумов, которые выбрали себе преступную деятельность, самопровозгласив себя руководителями несуществующих республик на украинской земле», – подытожила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что пересечение линии разграничения с регистрационными документами и номерами «ДНР» при отсутствии украинских документов незаконно.

Напомним, что «ДНР» постановила до конца 2017 года зарегистрировать в местных «МРЭО» автотранспорт нечетного года выпуска, зарегистрированный в Украине. Кроме того, в«ЛНР» обязали всех владельцев транспортных средств с украинской регистрацией пройти регистрацию в «автомобильной инспекции безопасности дорожного движения ЛНР».

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

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