«Детективы» и «врачи»: Кинологическому центру полиции Донетчины – 1 год (Фото). Новости

Сегодня, 22 февраля, исполнился 1 год кинологическому центру полиции Донетчины. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

22 февраля 2017 года он был открыт в Мариуполе. «Сегодня это мощная база, где тренируют и сертифицируют служебных собак, приспособленных для работы в условиях боевых действий, развивают актуальные направления дрессировки, такие как собака-антитеррор, и много работают с детьми, в том числе с расстройствами здоровья», – говорится в сообщении.

Кинологический центр полиции Донецкой области был построен «с нуля». Не было ни здания, ни специалистов, ни собак. Вся инфраструктура осталась во временно неподконтрольном украинской власти Донецке. В рекордные 3 месяца у моря вырос комплекс, где могут жить и учиться 24 собаки.

Первыми воспитанниками стали 10 собак, а кинологов «собирали» отовсюду – к возрождению кинологической службы в полиции присоединились специалисты из других областей, гражданские инструкторы и люди, которые любят собак и были готовы учиться.

При участии «нюхачей» проводятся обзоры мест преступлений, обыски, задержания преступников, следственные действия. Кроме того, полицейские собаки обследуют минные поля на линии разграничения, несут службу на блокпостах и ​​вокзалах и следят за безопасностью во время массовых мероприятий. В прифронтовом регионе работают совместно со спецподразделением КОРД, взрывотехниками, военной службой правопорядка и СБУ.

В пресс-службе отмечают, что сегодня в кинологическом центре – 19 служебных собак. Из них 7 специализируются на следовой работе, 6 – специалисты по поиску оружия, боеприпасов и взрывчатки, еще 2 – «искатели» наркотиков. Остальные собаки проходят первый этап дрессировки.

Также создаются территориальные подразделения кинологического центра. Сейчас уже сформирован такой в ​​Краматорске, следующий город – Бахмут (до переименования Артемовск), а затем собственные кинологические отряды будут постоянно работать по всей области.

Полицейские собаки работают не только «детективами», но и «врачами» и способствуют реабилитации детей с ДЦП, нарушениями слуха и речи (по практиками канистерапии). Кинологи массово выступают в детских садах, интернатах и ​​школах и приглашают малышей к себе, популяризируют кинологическую службу и полицию в целом.

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