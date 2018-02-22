В «ЛНР» разрешили ввозить из «ДНР» сырье и материалы без пошлин. Новости

Сырье и материалы для промышленных предприятий добавлены в перечень товаров, разрешенных к ввозу в «ЛНР» из «ДНР» без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба «совета министров ЛНР», пишут местные интернет-ресурсы.
«... был установлен ряд запретов на ввоз определенных групп товаров. Исключением были только корма и пищевые добавки, а также продукты питания независимо от страны производителя, которые поступали в виде гуманитарной помощи. Теперь постановлением совета министров ЛНР от 13.02.2018 №85/18 этот список расширен: сырье и материалы для собственного производства независимо от страны производителя разрешается ввозить на территорию республики», – сообщил «заместитель председателя гостаможенного контроля» Эдуард Бербец.
По его словам, основной целью таких нововведений является создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в «ЛНР», а также установление торговых отношений. «С 24 февраля 2018 года из Донецкой народной республики можно будет ввозить сырье, материалы, которые обеспечивают потребности промышленных предприятий республики материальными ресурсами для основного производства и используются исключительно в процессе производства готовой продукции, а также классифицируются в 1-23 группах товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, кроме товаров подакцизной группы», – пояснил Бербец.
Подчеркивается, что разрешен ввоз сырья только при условии наличия документального подтверждения конечной цели использования сырья – то есть технико-технологической документации на производство готовой продукции.
Ранее сообщалось, что «ДНР» и «ЛНР» решили создать единое «таможенное» пространство. При этом между ними ранее шли торговые войны.
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