Школы в столице Донетчины закрыли на карантин. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) значительно ухудшилась эпидситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 7-14 лет. Для учащихся 1-8 классов снова приостановлен учебно-воспитательный процесс. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Как сообщила начальник управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева, в начале недели в общеобразовательных школах города был приостановлен учебный процесс в 9 классах. На 21 февраля в городе было приостановлено обучение в 31 классе, уже на следующий день – в 46.

За период с 16 по 22 февраля заболеваемость среди детей школьного возраста (7-14 лет) выросла на 56,4% относительно прошлой недели, и превысила эпидпорог в 1,7 раза. По словам медиков, за это время в Краматорске зарегистрировано 20 случаев заболевания гриппом, 17 из них – среди детей. Отмечается, что в этом году в городе превалирует грипп типа В.

В связи с этим, учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных школах для учеников 1-8 классов и внешкольных учебных заведениях приостановлен с 23 февраля по 2 марта включительно.

Напомним, с 9 февраля по 15 февраля в Донецкой области на карантин были закрыты 109 школ в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ, в них учеников – 34 996.

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