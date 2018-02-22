В Донецке арестован «министр энергетики ДНР». Новости

В Донецке арестован «министр угля и энергетики ДНР» Эдуард Голенко. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил на своей странице в Facebook экс-представитель «МИД ДНР в России» Константин Долгов.

«Сегодня, в 4 утра, людьми Дикого (глава МВД ДНР) арестован министр угля и энергетики ДНР Эдуард Голенко. Арест санкционировали глава ДНР Захарченко и его "кошелек", вице-премьер по экономике Тимофеев (он же – "Ташкент"). Голенко был неудобен, поскольку предлагал создать госпредприятие по продаже угля потребителям напрямую, без посредников. Это не вписывалось в планы Захарченко и Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру – торговый дом "Уголь Донбасса" – для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема», – пишет Долгов.

По его информации, на место Голенко Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека – Сосновского. «Пикантности ситуации придает тот факт, что в отношении Сосновского в РФ возбуждено уголовное дело. Да, обратите внимание, как синхронно Дикий сработал в связке с Ташкентом. Все разговоры о их якобы противостоянии – сказки для приезжих кураторов. Москве давно пора навести порядок в ДНР. И, по всей видимости, нас ждет луганский вариант. Ташкента уберут точно. Судьба Захарченко висит на волоске. Скорее всего, он тоже станет почетным воронежским пенсионером, как и его бывший коллега Плотницкий», – предполагает бывший представитель «МИД ДНР в России».

Напомним, что ранее Долгов сообщал о том, что в Донецке арестован известный ресторатор, которому принадлежат местные элитные заведения «Барберри» и «Оливье», а до весны 2014 года – гостиничный комплекс на Белосарайской косе – «Белый лев» и «Белый медведь» в Святогорске, Андрей Бегеза.

Также сообщалось, что «экс-глава ЛНР» Игорь Плотницкий находится в известном в России следственном изоляторе в Петербурге «Кресты».

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