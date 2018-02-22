Россия установила на границе с «ДНР» и «ЛНР» карантинную зону. Новости

Россия установила карантинную полосу шириной в 300 метров с запретом пасти животных на границе с временно неподконтрольными территориями Донбасса, чтобы обезопасить регион от переноса заразных заболеваний животных. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области, пишет «УНИАН».

Соответствующее постановление приняло управление ветеринарии региона «в рамках разработанных ФСБ России основ государственной пограничной политики в целях недопущения переноса с территории Украины различных заразных заболеваний животных». «В рамках постановления на суше вдоль государственной границы РФ с Украиной на территории Ростовской области устанавливается карантинная полоса местности шириной 300 метров от линии государственной границы, в пределах которой запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных», – говорится в сообщении.

Органам местного самоуправления предписывается обозначить границы карантинной полосы предупреждающими знаками. За нарушение содержания или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов либо с разрешения, но с нарушением порядка ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности предусмотрена административная ответственность. Речь идет о предупреждении или наложении административного штрафа на граждан в размере до 1 тыс. рублей, на должностных лиц – до 5 тыс. рублей, на юридических лиц – до 10 тыс. рублей.

Издание напоминает, что в мае 2015 года «Российская газета» со ссылкой на ростовское региональное Пограничное управление ФСБ РФ написала, что российские пограничники вырыли 100 км рвов и возвели 40 км заграждений на границе с неподконтрольным Донбассом. «Инженерное укрепление государственной границы проводится для обеспечения стабильности Донского края, а также пресечения незаконного оборота оружия», – пояснили в погрануправлении.