Ждали более 30 лет: В Мариуполе появились новые автобусы по 3 млн каждый (Фото) . Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на маршрут выйдут 9 новых коммунальных автобусов. Стоимость одного нового автобуса – 3 млн грн. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Ключи от новой техники вручили водителям КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление».

Эти автобусы будут работать на маршруте в микрорайоне «Курчатова». Местные жители более 30 лет ждали коммунального транспорта. «Сегодня мы обновляем маршрут 12-а. Здесь будет работать 16 единиц техники. Это современные автобусы, которые будут курсировать в Центральный район города. Протяженность обновленного автобусного маршрута составляет 15 км», – сказал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Отмечается, что новые низкопольные автобусы средней вместимости отвечают всем европейским стандартам и требованиям по безопасности движения, комфорту и экологии. Транспорт оборудован двигателем стандарта ЄВРО-5. Для повышения безопасности, автобусы оснащены системами видеорегистрации. Оборудованы и GPS-навигацией, которая включена в общую автоматизированную систему управления транспортом города.

Директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат рассказал, что в каждом автобусе – 27 сидячих мест. Они оборудованы откидным пандусом, внешними звуковыми приборами. Салон и кабина водителя оборудованы системой кондиционирования, электронными указаниями маршрутов, встроенным wi-fi и информационным монитором в салоне.

Напомним, в Украине пообещали революцию на рынке автобусных перевозок.

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