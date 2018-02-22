Санкции против России в США могут усилить. Новости

Администрация Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России, связанных с вмешательством России к выборам и кибератак прошлого года. Об этом в общении с прессой сообщил чиновник США, в ответ на критику относительно медленных действий администрации, пишет «Голос Америки».

Процесс разработки санкций продвигается медленно из-за правовых причины и не может ускоряться в ответ на негативное освещение в прессе, пояснили в комментарии Reuters три должностных лица, которые занимаются вопросом санкций. Они не сообщили, когда администрация примет решение о том, какие меры рассматриваются, однако, отметили, что санкции уже введены против компаний, которые фигурируют в обвинениях, выдвинутых на прошлой неделе в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера. Это – «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент» – компании, контролировали «Агентство Интернет-исследований» – группу, которая координировала вмешательства.

Санкции против них были введены в июне из-за российского вторжения в Украину. «Процесс санкций является долгим и трудным, однако, когда доказательства готовы, мы вводим санкции», – сказал один чиновник.

Чиновники также заверили, что сейчас активно рассматриваются возможные ответные действия после того, как стало очевидным, что Россия ответственна за атаку вируса «NotPetya» в прошлом году. На прошлой неделе Белый дом заявил, что нападение «NotPetya», проведенный в июне 2017 года российскими военными, «распространился по миру, причинив ущерб на миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке».