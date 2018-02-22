Украинские бойцы уничтожили боевую машину пехоты НВФ на Донетчине (Видео). Новости

Украинские бойцы уничтожили боевую машину пехоты НВФ на Донетчине (Видео)

22.02.18 21:46dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео пресс-центра штаба АТО

Сегодня, 22 февраля, вблизи временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска (Донецкая обл.) украинские военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой, вероятно, вел разведку передовых сил украинских защитников», – говорится в сообщении.

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