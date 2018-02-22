Украинские бойцы уничтожили боевую машину пехоты НВФ на Донетчине (Видео). Новости

Сегодня, 22 февраля, вблизи временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска (Донецкая обл.) украинские военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой, вероятно, вел разведку передовых сил украинских защитников», – говорится в сообщении.

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