Хуг назвал «горячие точки» на Донбассе. Новости

Вдоль линии соприкосновения на Донбассе есть районы, которые испытывают ощутимо большее влияние конфликта, чем другие. Об этом рассказал заместитель председателя Специальной мониторинговой мисссии (СММ ОБСЕ) в Украине Александр Хуг, сообщает «Укринформ».

«Здесь есть разные грани. В течение этого года ситуация была напряженная и непостоянная. Мы видели значительное готовность сторон продолжать этот конфликт – и это не совсем то, что стороны обязались сделать. Наоборот, они должны были бы уменьшить этот уровень напряженности еще в прошлом или в начале текущего года. Четко видно, что определенные районы вдоль линии соприкосновения испытывают ощутимо большее влияние конфликта, чем другие. Конечно, мы не можем зафиксировать боевые действия вдоль всей 500-километровой линии соприкосновения, есть так называемые "горячие точки" – районы Первомайска и Попасной, восточные и северо-восточные районы Мариуполя, районы Авдеевки, Ясиноватой и Донецка, Светлодарска, Дебальцево, западных окраин Горловки», – сказал Хуг.

По его мнению, тем, кто хочет продолжения войны, надо знать – выносливость населения не является безграничной. «Впрочем, если можно в определенной мере провести параллель с другими конфликтами, то именно гражданское население страдает в любом конфликте. Эти люди живут под угрозой попасть под огонь или под обстрел, наступить на мину. Людям навязали эту линию, и она в значительной степени нарушает течение их жизни. Уже четвертую зиму подряд люди не могут свободно встретиться со своими друзьями, со своими семьями, они не могут попасть на работу, на учебу, они не могут получить социальные услуги. Но они не воспринимают как данность то, что линия должна разграничить их, разделять. И каждый раз, как мы с ними видимся, общаемся, люди говорят, что это не их конфликт; гражданское население не считает этот конфликт своим. И необходимо очень четко понимать, в частности, тем, кто принимает решение продолжать ведение боевых действий, выносливость гражданского населения не является безграничной», – утверждает заместитель главы СММ ОБСЕ.