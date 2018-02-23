И стоят они там 40 лет: Эксперт о кипрском сценарии для Донбасса. Новости

Миротворческая миссия ООН в случае введения ее только на линию разграничения может превратить вооруженный конфликт на Донбассе в замороженный. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил военный эксперт Олег Жданов.
«Россия согласится только на один вид миротворческой миссии – на операцию по разделению противоборствующих сторон, когда миротворцы станут на линию соприкосновения, как это на северном Кипре – 40 лет уже стоят. Турки, киприоты, а между ними стоят войска ООН – и стоят они себе так 40 лет. На такой вариант миротворческой миссии Россия согласится», – говорит он.
По его словам, Россия никогда не согласится на расширение миротворческой мисси на Донбассе от линии разграничения на всю неподконтрольную Украине территорию и границу. «Она никогда не пойдет – это раз, а второе – такого сценария в ООН еще не было. Миротворческая миссия получает мандат, и действует согласно мандату. В ходе миссии мандат, как правило, не меняют. Таких прецедентов еще не было», – сказал Жданов.
«Никакого плана нет, есть предложение о миротворческой миссии, в котором предусматривается поэтапное вхождение на территорию с целью бесконтактного обеспечения вывода иностранных войск с нашей территории, но изначально мандат должен быть выдан на всю территорию, оккупированную РФ. В противном случае мы мандат не поменяем», – добавил он.
Военный эксперт также считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может заставить Украину выполнять политическую часть Минских соглашений, а Россия из-за миротворцев может ввязаться в полномасштабную войну. Кроме того, по его словам, сейчас РФ формирует в «ДНР» и «ЛНР» свою регулярную армию по стандартам своих вооруженных сил.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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