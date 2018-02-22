Волонтеры рассказали об обстрелах на Донбассе и показали последствия (Фото). Новости

Сегодня ночью, 22 февраля, в ходе попадания в жилые массивы не менее 22 минометных мин 120 мм, повреждения получили 7 жилых домов в поселках на «Светлодарской дуге», расположенных вблизи линии соприкосновения сторон на подконтрольной правительству Украины территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По данным волонтера, в ходе попадания 3-х минометных мин около 22:30 вблизи жилого дома по ул. Речная в поселке Криничное (Луганский поселковый совет, Донецкая обл.), повреждение кровли и окон получил 1 жилой дом, в котором проживают 4 человека, в том числе женщина пожилого возраста.

В ходе попадания 12-ти минометных мин в промежутке с 22:30 до 0:30 в поселке Троицкое (Попаснянский р-н, Луганская обл.), повреждения остекления получили 5 жилых домов по ул. Нижняя, пер. Нижний и ул. Почтовой, в которых проживают 11 человек, в том числе 7 пожилых людей.

В ходе попадания 7-ми минометных мин в промежутке с 23:00 до 0:00 вблизи жилого дома по ул. Мира в поселке Луганское, повреждения кровли и остекления получил 1 дом. Семья пожилых людей – собственники дома, на данный момент проживают в Светлодарске (Бахмутский р-н, Донецкая обл.).

Семьям пострадавших мирных жителей сотрудниками гуманитарной миссии оказана помощь материалами для быстрых ремонтов (пленка для окон, фанера), предоставленными Агентством ООН по делам беженцев в Украине.

«Согласно минским договоренностям, тяжелое вооружение, артиллерийские системы и минометы должны были быть отведены с линии соприкосновения сторон», – отметил Каплин.

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