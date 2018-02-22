Еще недавно девушка страдала от страшной болезни, а сегодня ее лицо украшает журналы (Видео). Новости

Жительница Мелитополя (Запорожская обл.) Анна Фтиц (на фото) еще недавно страдала от страшной болезни, а сегодня ее лицо украшает глянцевые журналы. Спасти девушку могла сложная операция. Однако нехватка денег на приобретение дорогой конструкции ставило ее будущее под угрозу.

Фотографии Анны Фтиц не сходят с первых страниц журнала «Самые красивые девушки Мелитополя». «Я ходила на кастинг, меня приняли. Там смотрели на внешние данные, я подошла», – рассказала девушка.

Она закончила педагогический университет, нашла работу в сфере туризма. А еще в 15 лет у Ани была инвалидность. «Кифосколиоз грудо-поясничного отдела 4 степени. Позвоночник визуально похож на латинскую букву «С» был», – сказала мама Анны Ольга Фтиц.

Девушка испытывала жуткие боли. Страдали легкие, сердце и почки. Несмотря на проблемы, решила танцевать. «Это кубок Украины. Вот я и мой партнер. Вот тут хорошо видно реберный горб. Но здоровье ухудшилось и занятия пришлось оставить», – с ностальгией вспоминает те времена Анна.

Остановить быстро прогрессирующее искривление могла только операция. «Эта металлическая конструкция выравнивает позвоночник. Это в буквальном смысле саморезы, которые ввинчены в тело позвонка. Их 13», – объяснила мама Анны.

Но стоимость устройства для мамы Ани казалась не реальной. «Моя зарплата на тот момент составляла 330 грн в месяц. Папа платил алименты 370 и конструкция стоила 23 тыс. грн», – поделилась Ольга Фтиц.

Обращение в Фонд Рината Ахметова стало спасением для дочери. «Мне перезвонили и сказали – моя просьба будет удовлетворена в полном размере. Операция, к счастью, прошла успешно. Она длилась очень долго, как по мне, – целую вечность. 9 часов она лежала на операционном столе», – сказала Ольга Фтиц.

Еще дольше длился реабилитационный период. Анна заново училась вставать с кровати, сидеть и ходить. «Изменилось в голове что-то очень, в сознании изменилось. Мы стали с ней ближе, мы стали действительно роднее. Больше уважения появилось у меня к ней. Надо иметь большую силу воли, чтобы справится с этим всем», – отмечает мама Анны.

После операции девушка заметно изменилась – похудела и выросла на 5 сантиметров. Не так давно у Ани появился братик. Девушка с удовольствием помогает в его воспитании, ведь и сама вскоре надеется познать счастье материнства.

Источник: ТК «Донбасс»