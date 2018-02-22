«Газпром» смирился с тем, что поставляет газ в «ДНР» и «ЛНР» бесплатно. Новости

Российский «Газпром» отказался от идеи взыскания с НАК «Нафтогаз Украины» оплаты газа, поставленного на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом пишет «ЭП» со ссылкой на собственный источник на рынке.

По его данным, «Газпром» прекратил выставлять соответствующие накладные «Нафтогазу» с начала года. «Счета не выставляли ни за январь (2018 г. – прим), ни за весь 2017-й» – сказал собеседник.

Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала. Предполагается, что она связана с прошлогодним проигрышем «Газпрома» «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже, где рассматривался также вопрос оплаты поставок газа на оккупированную территорию Украины.

Ранее сообщалось, что в течение 2017 года российский «Газпром» поставил на отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины 2 млрд 427 млн ​​кубометров газа.