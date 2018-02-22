США призвали Россию согласиться на миротворцев на Донбассе. Новости

Госдепартамент США призывает Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе. Об этом сегодня, 22 февраля, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, сообщают российские СМИ.

«Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжелое вооружение из восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН», – сказала Науэрт.

Ранее сообщалось, что, как заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, Россия должна решить, что она хочет мира на Донбассе. Пока Россия не приняла такого решения, но не исключено, что со временем это произойдет.