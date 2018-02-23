Грабят пенсионеров: В Покровске не могут поймать лже-соцработниц (Видео). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) под видом соцработников орудуют мошенники. Они грабят пенсионеров. В полиции заявляют о 9-ти таких случаях – и это только в этом году. Однако выйти на след злоумышленников пока не удается.

Нина Константиновна – жертва мошенницы. Пришедшая представилась соцработником и попросила у пенсионерки паспорт, якобы на оформление подарков от крупной торговой сети. Пока женщина пошла за документами, незнакомка скрылась, прихватив все сбережения старушки. «Прихожу, кошелек открытый, денег нет, 13 тысяч гривен. Она убежала. Девчонка такая лет 28, может под тридцатку такая. И удрала», – рассказывает Нина Константиновна.

Пенсионерка сразу вызвала полицию. Однако мошенницу не нашли. Правоохранители говорят: выйти на след таких преступников удается не сразу. Зачастую жертвы не могут их описать.

«Мошенники – это в основном не местные, приезжие из других областей. Они находятся на месте преступления 5-10 минут, оставляют минимум следов. Это затрудняет в дальнейшем поиск таких преступников», – поясняет заместитель начальника Покровского отдела полиции Артур Двадцатник.

В Покровском управлении труда и соцзащиты рассказывают, что от их имени мошенники орудовали и в прошлом году. Обычно доверчивые пенсионеры сами пускают в дом преступников.

«Огромнейшая просьба: не открывать двери. Если это представитель официальной структуры, он обязательно оставит письменное уведомление – на нем будет номер телефона, адрес ведомства», – комментирует заведующая отделением социальной помощи на дому территориального центра Покровска Оксана Саглай.

Если злоумышленников найдут, им грозит до трех лет тюрьмы.

Источник: ТК «Донбасс»