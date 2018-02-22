Утвержден новый механизм монитизации субсидий. Новости

Правительство одобрило изменения механизма монетизации субсидий, который решает проблемные вопросы, возникавшие у участников процесса с начала введения новой системы расчетов за субсидии с 1 января этого года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр финансов Александр Данилюк.

«С 1 января, после введения первого этапа монетизации на уровне предприятий, предоставляющих услуги, субсидии перечисляются непосредственно за фактически потребленные ресурсы и оказанные услуги. Это делает невозможным ситуации, когда, например, исполнители получают больший объем субсидий, чем потребили домохозяйства. Поэтому бюджетные средства теперь будут использоваться более эффективно», – сообщил Данилюк.

По его словам, Кабмин поддержал проект, который совершенствует механизм перечисления субвенции из государственного бюджета на оплату льгот и жилищных субсидий. Новые правила применяются с 1 января 2018 года. В частности, теперь расчеты за квартирную плату (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом и другие услуги будут осуществляться на основании информации управлений соцзащиты по начисленным льготам и субсидиям. Средства Казначейство будет перечислять на счета в банковских учреждениях. «Мы также учли интересы поставщиков услуг по водоснабжению и водоотводу и централизованного теплоснабжения. При этом мы сократили сроки перечисления средств», – уточнил Данилюк.

Он уверяет, что никакого коллапса с расчетами за субсидиями нет и не будет. «Монетизация субсидий - это эффективная и действенная возможность исключить злоупотребления и коррупцию в этом процессе. Таким образом мы также усиливаем контроль государства за расходами на выплату субсидий», – резюмирует министр.

Напомним, что, по словам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко, в этом году между исполнительной властью и Объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с монетизацией субсидий разгорелся скандал из-за механизма, по которому предлагали их компенсировать.

Как сообщалось ранее, монетизация субсидий в этом году идет по неотработанному механизму и много вопросов по выплате льгот оставались нерешенными. В 2018 году компенсацию по субсидиям могут получить только ОСМД.

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