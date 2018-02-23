Трассы Донбасса не пережили зиму: Власти ждут новых миллиардов (Видео). Новости

Отремонтированные полгода назад трассы в Донецкой и Луганской областях не пережили зиму: водители подсчитывают убытки на ремонт машин, дорожники пытаются латать ямы, а чиновники ждут очередных миллиардов на новый асфальт.

Так, Краматорск – административная столица подконтрольной Донетчины – встречает водителей глубокими ямами. Самая разбитая дорога – въезд в город со стороны Доброполья. Ее ремонтировали летом, но испытание зимой латки не прошли.

«Отвратительные дороги! Сейчас снег – он все вскрыл, показал нам все. "Хорошо" работали», – делится впечатлениями водитель Алексей.

После езды по таким дорогам машины нуждаются в дорогостоящем ремонте. На шиномонтажках – ажиотаж. 100 гривен за погнутый диск – самая мелкая трата после попадания в яму.

«Разорванные покрышки, полностью рука сбоку влазит. Диски гнутся как железные, так и легкосплавные. Бывает такое, что вылетает даже ходовая часть. Ломается. Рычаги, шаровые, – все выходит из строя», – комментирует автослесарь Александр.

В этот раз мэрия обещает капитально отремонтировать всю улицу Школьную. Заменить не только асфальт, но и укрепить бетонное основание. Потратят 23 миллиона гривен.

«Будет произведена полностью замена дорожного полотна. Места, где лежат плиты, –демонтируем. Будет сделано новое основание под тяжелые автомобили, поставлен новый бордюрный камень, и плюс с двух сторон заменим тротуар», – рассказывает заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский.

Разбита и улица Шмидта в Покровске (до переименования Красноармейск). Это дорога – единственный выезд из города в сторону Днепра. Ее тоже обещают отремонтировать в этом году.

Пока же дорожные рабочие латают ямы, чем придется: асфальтовой крошкой и каплей смолы. Не на камеру признаются, если такая латка продержится больше недели – это счастье. После проезда нескольких грузовиков яма станет еще больше.

Водители рейсовых автобусов констатируют, что дороги между городами Донецкой и Луганской областей примерно одинаковые. Причем, одинаково плохие.

«Примерно одинаково. А самый побитый участок – поселок Кировск в Донецкой области – там вообще руины просто. Там яма такая, что если нырнешь, там и будешь жить», – отмечает водитель автобуса «Краматорск – Северодонецк» Александр.

В службе автодорог говорят: после 2014 года все главные магистрали Донбасса оказались перерезаны линией разграничения. Большие участки трасс остались на неподконтрольной территории. Поэтому транспорт ездит по второстепенным дорогам, которые на такие нагрузки не рассчитаны. Новый асфальт ситуацию не исправит – надо менять основание и делать капитальный ремонт.

«Суммарно около полумиллиарда средств на сегодняшний день уже подтверждено. А вообще ожидаем по этому году до 3-х миллиардов. Если эти деньги действительно придут и самое главное – вовремя, то в этом году по области будет сделан большой объем дорожных работ», – надеется начальник службы автодорог в Донецкой области Дмитрий Обухов.

В этом году в Донецкой области чиновники планируют сделать:

трассу от Славянска до Бахмута,

начать ремонт улицы Олексы Тихого, которая соединяет Славянск с Константиновкой,

шоссе из Константиновки до Мирнограда,

трассу из Мариуполя до Запорожской области.

На Луганщине продолжат ремонтировать дорогу от Старобельска до Новоайдара, трассу Лисичанск – Бахмут. На это, по данным службы автодорог в Луганской области, выделят 850 млн грн из бюджетов всех уровней.

Источник: ТК «Донбасс»