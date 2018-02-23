Автомат и каску: Дончанки рассказали, что купили мужчинам на 23 февраля. Новости

Автомат и каску: Дончанки рассказали, что купили мужчинам на 23 февраля

ДН

23.02.18 06:13dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

Жительницы Донецка в соцсетях делятся подарками, которые они подготовили для своих мужчин на 23 февраля.

Одни дончанки пошли по «классике жанра» и будут дарить алкогольные напитки, носки и туалетные принадлежности:

Лилия: «Бутылку виски. Он у меня бар собирает, будет добавочка в его коллекцию)»;

  • Соломия: «Бутылку Егермейстера))))»;
  • Александра: «А я своему бутылку водки. Это практичнее»;
  • Юля: «Носки))) Классика жанра)»;
  • «5-я ОМСБр»: «Пена, бритва, два носка»;
  • Аля: «Шарф, гель для душа))»;
  • Маргарита: « А я пока ничего, но время подумать еще есть – муж в отъезде. Парфюмчик думала. Закончился любимый "босс ботлд"»;
  • Анюточка: «2 хорошие рубашки)».

Из формата «сделано своими руками»:

  • Наталья: «Открыточку и поцелуйчик... в щёчку»;
  • Дарья: «Кружку "Любимый муж и самый лучший папа"))) И фильм-слайд-шоу сделала)»;
  • Анна: «Не купить, а подарить – себя, разумеется, оригинально)))».

Дончанки делятся и иными практичными вариантами своих подарков:

  • Лилия: «Нож и термокружку»;
  • Людмила: «Портмоне и наушники»;
  • Александра: «Мне проще – он в отъезде. Но хочу портмоне купить»;
  • Юлия: «Я мужу купила японский спиннинг в подарок»;
  • Софья: «Утром поеду за чемоданом под инструменты»;
  • Екатерина: «Пойдем просто в кафе посидим, 8 Марта тоже».

«Веселые и находчивые» тоже сделали свой выбор:

  • Юля А.: «Глобус»;
  • Наталья: «В подарок – наушники, которые он хотел, и уезжаю к маме, чтобы отдохнул»;
  • Алина: «Молчать буду всё 23-е)))) Он об этом 8 лет мечтал!»;
  • Татьяна: «Не знаете, где своему звиздюлей отцовских прикупить?»;
  • Евгения: «А я купила три комплекта нижнего белья на себя, думаю, подарок не плохой».

Наибольшими «оригиналами» оказались Владислава и Анастасия:

  • Владислава: «Мужу – набор туалетная вода и дезодорант номер один, свекру – набор шампунь и дезодорант, а сыну – автомат и каску»;
  • Анастасия: «А я вот что:

Фото: соцсети

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