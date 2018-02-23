Автомат и каску: Дончанки рассказали, что купили мужчинам на 23 февраля. Новости

Жительницы Донецка в соцсетях делятся подарками, которые они подготовили для своих мужчин на 23 февраля.

Одни дончанки пошли по «классике жанра» и будут дарить алкогольные напитки, носки и туалетные принадлежности:

Лилия: «Бутылку виски. Он у меня бар собирает, будет добавочка в его коллекцию)»;

Соломия: «Бутылку Егермейстера))))»;

Александра: «А я своему бутылку водки. Это практичнее»;

Юля: «Носки))) Классика жанра)»;

«5-я ОМСБр»: «Пена, бритва, два носка»;

Аля: «Шарф, гель для душа))»;

Маргарита: « А я пока ничего, но время подумать еще есть – муж в отъезде. Парфюмчик думала. Закончился любимый "босс ботлд"»;

Анюточка: «2 хорошие рубашки)».

Из формата «сделано своими руками»:

Наталья: «Открыточку и поцелуйчик... в щёчку»;

Дарья: «Кружку "Любимый муж и самый лучший папа"))) И фильм-слайд-шоу сделала)»;

Анна: «Не купить, а подарить – себя, разумеется, оригинально)))».

Дончанки делятся и иными практичными вариантами своих подарков:

Лилия: «Нож и термокружку»;

Людмила: «Портмоне и наушники»;

Александра: «Мне проще – он в отъезде. Но хочу портмоне купить»;

Юлия: «Я мужу купила японский спиннинг в подарок»;

Софья: «Утром поеду за чемоданом под инструменты»;

Екатерина: «Пойдем просто в кафе посидим, 8 Марта тоже».

«Веселые и находчивые» тоже сделали свой выбор:

Юля А.: «Глобус»;

Наталья: «В подарок – наушники, которые он хотел, и уезжаю к маме, чтобы отдохнул»;

Алина: «Молчать буду всё 23-е)))) Он об этом 8 лет мечтал!»;

Татьяна: «Не знаете, где своему звиздюлей отцовских прикупить?»;

Евгения: «А я купила три комплекта нижнего белья на себя, думаю, подарок не плохой».

Наибольшими «оригиналами» оказались Владислава и Анастасия:

Владислава: «Мужу – набор туалетная вода и дезодорант номер один, свекру – набор шампунь и дезодорант, а сыну – автомат и каску»;

Анастасия: «А я вот что:

Фото: соцсети