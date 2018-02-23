Автомат и каску: Дончанки рассказали, что купили мужчинам на 23 февраля. Новости

Жительницы Донецка в соцсетях делятся подарками, которые они подготовили для своих мужчин на 23 февраля.
Одни дончанки пошли по «классике жанра» и будут дарить алкогольные напитки, носки и туалетные принадлежности:
Лилия: «Бутылку виски. Он у меня бар собирает, будет добавочка в его коллекцию)»;
- Соломия: «Бутылку Егермейстера))))»;
- Александра: «А я своему бутылку водки. Это практичнее»;
- Юля: «Носки))) Классика жанра)»;
- «5-я ОМСБр»: «Пена, бритва, два носка»;
- Аля: «Шарф, гель для душа))»;
- Маргарита: « А я пока ничего, но время подумать еще есть – муж в отъезде. Парфюмчик думала. Закончился любимый "босс ботлд"»;
- Анюточка: «2 хорошие рубашки)».
Из формата «сделано своими руками»:
- Наталья: «Открыточку и поцелуйчик... в щёчку»;
- Дарья: «Кружку "Любимый муж и самый лучший папа"))) И фильм-слайд-шоу сделала)»;
- Анна: «Не купить, а подарить – себя, разумеется, оригинально)))».
Дончанки делятся и иными практичными вариантами своих подарков:
- Лилия: «Нож и термокружку»;
- Людмила: «Портмоне и наушники»;
- Александра: «Мне проще – он в отъезде. Но хочу портмоне купить»;
- Юлия: «Я мужу купила японский спиннинг в подарок»;
- Софья: «Утром поеду за чемоданом под инструменты»;
- Екатерина: «Пойдем просто в кафе посидим, 8 Марта тоже».
«Веселые и находчивые» тоже сделали свой выбор:
- Юля А.: «Глобус»;
- Наталья: «В подарок – наушники, которые он хотел, и уезжаю к маме, чтобы отдохнул»;
- Алина: «Молчать буду всё 23-е)))) Он об этом 8 лет мечтал!»;
- Татьяна: «Не знаете, где своему звиздюлей отцовских прикупить?»;
- Евгения: «А я купила три комплекта нижнего белья на себя, думаю, подарок не плохой».
Наибольшими «оригиналами» оказались Владислава и Анастасия:
- Владислава: «Мужу – набор туалетная вода и дезодорант номер один, свекру – набор шампунь и дезодорант, а сыну – автомат и каску»;
- Анастасия: «А я вот что:
Фото: соцсети
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