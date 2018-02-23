Свалку ртутных ламп в Константиновке не утилизируют: Ждут оттепели (Фото). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) в конце января во дворе частного дома была обнаружена свалка ртутных ламп и кинескопов. До сих пор свалка не ликвидирована. Об этом говорится в сюжете телеканала «UA:Донбасс».

Сотни ртутных ламп и кинескопов неизвестные вечером 30 января вывезли во двор дома в частном секторе. Возле опасных отходов жители улицы Костюшко живут почти месяц. По словам местных жителей, ртутные лампы пытались вывезти уже 3 раза – и все равно осталось еще очень много.

По словам заместителя городского головы Константиновки Виктора Василенко, все это время тянули, чтобы не повредить лампы, потому что они примерзли к земле. «Если будет поврежден нижний слой, примерзший к земле, это приведет к заражению территории. Поэтому – ждем оттепели», – отметил Василенко.

22 февраля местные сотрудники ГСЧС совместно с коммунальщиками вывезли со двора очередную партию – около 2,5 тыс. ламп. С места стихийной свалки в общей сложности вывезено около 17 тыс. ламп и кинескопов. Сейчас они хранятся на территории КП «Коммунтранс», позже будут отправлены на утилизацию. За это заплатят деньги из местного бюджета: утилизация одной лампы стоит 6 грн.

Полиция установила, что опасный мусор появился во дворе дома с согласия бывшего владельца дома – он получил за это 1,5 тыс. грн. Новый собственник дома Олег Дубинин говорит о том, что лампы вывезут, однако земля по-прежнему будет опасной.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 239 УК Украины (загрязнение окружающей среды).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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