Трамвай пустите лучше: В Луганске открыли памятник «российским добровольцам» (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном Луганске 22 февраля открыли новый памятник. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Памятник «российским добровольцам» расположен около входа в сквер ВЛКСМ со стороны улицы Коцюбинского.

Луганчане не в восторге от того, что «власти» так много внимания уделяют памятникам:

Влад: «Нужно боооольше памятников»;

Алексей: «Задолбали этими памятниками. Трамвай пустите лучше».

Некоторым местным жителям памятник нравится. «Красивый памятник», – пишет луганчанин Markus.

Также высказываются предположения, что памятник долго не простоит. «Ох, вангую, долго он не простоит», – считает луганчанин Дмитрий.

ПользовательTwitter с ником Necro Mancer отметил сходство памятника с установленным в Сирии. «В Луганске поставили памятник "вагнеровцам" – копию сирийского», – написал он.

На фото, опубликованном пользователем Necro Mancer – памятник в Сирии.

Ранее сообщалось, что во временно неподконтрольном Луганске около входа в сквер ВЛКСМ со стороны улицы Коцюбинского устанавливают новый памятник.

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