Суд над Колмогоровым: Защита настояла на отводе судей (Фото). Новости

Защита пограничника Сергея Колмогорова, которого обвиняют в убийстве и превышении служебных полномочий, настояла на отводе судей.

22 февраля в здании Приморского суда в Мариуполе (Донецкая обл.) состоялось очередное заседание по слушанию дела Колмогорова. Коллегию судей возглавил Алексей Шишилин.

Сергей Колмогоров в суде заявил о том, что расторгнул контракт с одним из своих адвокатов и представил нового своего защитника — Виталия Погосяна. Общественники на суд не пришли.

Адвокат Притула высказал суду общую позицию защиты. Он заявил об отводе двух судей из коллегии — Шишилина и Дьяченко. Основной причиной послужило то, что, по мнению адвокатов Колмогорова, они не могут быть объективны и непредвзяты в вынесении судебного решения, так как уже раньше высказывали обвинительную позицию в адрес пограничника и формировали его негативный имидж.

Защитники напомнили, что после решения Верховного суда на сайте Высшего совета правосудия ряд судей Приморского суда (в том числе Шишилин и Дьяченко) подписались под тем, что Колмогоров якобы виноват. Виталий Погосян сказал, что надеялся на то, что судьи сами возьмут самоотвод, и удивился, что этого не произошло.

Военный прокурор Сластин отметил, что считает данный шаг защиты затягиванием процесса и нарушением прав пострадавшей стороны. Представитель потерпевших сказал, что судьи высказывались относительно того приговора, а сейчас их мнение могло радикально измениться, и также назвал предложение защиты затягиванием.

Судьи удалились в совещательную комнату, в которой пробыли порядка 3-х часов.

Ни сам Сергей Колмогоров, ни потерпевшая сторона не согласились общаться с журналистами.

Вернувшиеся в зал заседания судьи пояснили, что они высказывали мнение не относительно того, виновен или нет Сергей Колмогоров. Кроме того, по их словам, на суд оказывалось давление со стороны общественности. Однако отвод они удовлетворили. Когда будет следующее заседание суда, пока неизвестно. Следующую тройку судей автоматически выберет электронная система.

Напомним, 9 сентября 2014 года во время несения службы пограничники заметили неподалеку от берега Азовского моря автомобиль, который, по их показаниям, мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста вблизи Мариуполя. На требование остановиться водитель нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Предупредительные выстрелы не остановили нарушителя. После этого был открыт огонь на поражение. Пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал. Как выяснило следствие, огонь по автомобилю одновременно вели 9 человек. Но гражданский суд Мариуполя приговорил только пограничника Сергея Колмогорова к 13 годам заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

6 ноября 2017 года состоялось заседание по делу Сергея Колмогорова в Высшем специализированном суде Украины, на котором было отменено решение первых двух инстанций – районного и апелляционного. Дело будет заново рассматриваться в суде первой инстанции.

17 января суд в Мариуполе в третий раз отложил рассмотрение дела пограничника Сергея Колмогорова.

Источник: Сайт города Мариуполя

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